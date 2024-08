Die Schweizerin werde für das Ertragsmanagement und die optimale Aussteuerung der Flüge der Swiss in Zürich und Genf sowie der Flüge von Edelweiss verantwortlich sein und verschiedene gruppenübergreifende Revenue Management-Themen vorantreiben, teilte die Fluggesellschaft am Freitag in einem Communiqué mit.