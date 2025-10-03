Bereits heute beschäftigt die Lufthansa-Tochter rund 230 sogenannte «International Cabin Crew Members» an ausländischen Stützpunkten in Indien, Thailand, China und Japan. Diese Angestellten tragen Swiss-Uniformen, haben jedoch keinen Gesamtarbeitsvertrag - mit Ausnahme der japanischen Crews - und verdienen deutlich weniger als ihre Schweizer Kolleginnen und Kollegen.