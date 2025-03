Pünktlichkeit gesteigert

Die Anzahl der Flüge stieg um 9,1 Prozent auf über 142'000. Trotz anhaltender Engpässe in der Flugsicherung, Luftraumsperrungen aufgrund der Kriege in der Ukraine und in Gaza und wetterbedingten Störungen habe die Swiss die Pünktlichkeit im Jahresdurchschnitt um gut 4 Prozentpunkte auf 65 Prozent gesteigert. Allerdings hat die Swiss ihr eigenes Ziel von 70 Prozent verfehlt.