SFP habe die Mehrheit an einem Seed-Portfolio bestehend aus sechs Objekten in Lissabon, Porto, Bilbao, Malaga und Sevilla übernommen, heisst es in einer Medienmitteilung vom Mittwoch. Dieses soll neu im mittleren Hotelsegment positioniert und auf die Zielgruppe «Reisende unter 40 Jahren» ausgerichtet werden.