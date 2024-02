Im März 2020 übernahm er dann seine Aufgabe als Finanzchef der Swiss - just als die Airline mit Beginn der Coronapandemie in eine ihrer bislang grössten Krisen rutschte. In seiner Amtszeit als CFO verantwortete er denn auch die Verhandlungen über den vom Bund garantierten Corona-Überbrückungskredit. Er habe einen massgeblichen Beitrag geleistet, dass die Swiss heute finanziell auf einer gesunden Basis stehe, schuldenfrei und gut positioniert sei, wird Swiss-Chef Dieter Vranckx in der Mitteilung zitiert.