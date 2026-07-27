Die örtliche Feuerwehr stand bei der Landung vorsorglich bereit, so die Swiss. Die Feuerwehr habe das Flugzeug nach der Landung überprüft und konnte keine Feuer- oder Hitzeentwicklung feststellen. Was die mögliche Rauchentwicklung ausgelöst habe, könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mit Gewissheit gesagt werden. Expertinnen und Experten untersuchen nun das Flugzeug.