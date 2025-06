Nach einer eingehenden Analyse der Lage im Nahen Osten hat Swiss entschieden, ab 23. Juni wieder tägliche Flüge in die israelische Metropole Tel Aviv durchzuführen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Die Flüge in die libanesische Hauptstadt Beirut sind zwei Mal wöchentliche geplant. Die Flüge zu den beiden Destinationen sind ohne Übernachtungen für die Crews geplant.