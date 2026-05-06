Gleichzeitig seien die höheren Treibstoffkosten noch nicht voll durchgeschlagen, weil sich Marktpreisveränderungen erst mit einem gewissen Zeitverzug auf das Ergebnis der Swiss auswirken würden, erklärte Finanzchef Dennis Weber. Diese Kombination habe zu einem sehr starken März und damit zu einem soliden Quartal geführt, das allerdings nur bedingt aussagekräftig sei.