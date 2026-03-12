Der Iran-Krieg stellt den weltweiten Luftverkehr weiterhin auf den Kopf. Beide Flughäfen in Dubai müssten deshalb die Flugbewegungen aus Kapazitätsgründen «erheblich reduzieren», teilte die Swiss am Donnerstag mit. Dies führe dazu, dass Airlines der Lufthansa Gruppe auf Anordnung der Flughäfen sämtliche Flüge streichen müssen.