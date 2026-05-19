Swiss-Chef Jens Fehlinger begründete die neue Verbindung mit der steigenden Nachfrage von Geschäftsreisenden. Bangalore habe sich in den vergangenen Jahren zu einem bedeutenden Hightech- und Innovationshub entwickelt, in dem sich auch zahlreiche europäische Unternehmen angesiedelt hätten. Die Stadt wird oft als «Silicon Valley Indiens» bezeichnet.