Nach der Landung des Fluges LX8252 am Samstag in Ibiza habe die Mutter des Kindes um Hilfe gebeten, teilte die Swiss auf Anfrage mit. Zunächst darüber berichtet hatte «20minuten.ch». Die Besatzung habe gemeinsam mit Passagieren Wiederbelebungsmassnahmen eingeleitet. Das Kind sei wieder bei Bewusstsein gewesen als die angeforderten Rettungskräfte eingetroffen seien.