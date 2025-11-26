Ausgaben der Fans steigen

Auch die Ausgaben der Fans vor und nach Spielen (ohne Ticketkauf) nahmen seit der Saison 2013/14 um ein Fünftel auf 82 Millionen Franken zu. Knapp zwei Drittel davon wird für Verpflegung ausgegeben, während die Ausgaben für Transport und im Detailhandel einen Anteil von je 13 Prozent ausmachten. Darüber hinaus profitieren die Klubs auch von steigenden Transfer- und Vermarktungserlösen.