Nachdem ein Mitarbeiter den Vorfall am 1. August gemeldet hatte, sperrte die Swiss den Zugriff sofort, wie die Fluggesellschaft am Mittwoch mitteilte. Einsicht in die Daten hatte während rund zwei Monaten «eine grössere Gruppe» von internen Mitarbeitenden sowie ein «eingeschränkter Kreis» von Partnern. Es gab rund 70 Zugriffe auf die Daten.