Mitarbeiter würden unter Druck gesetzt, deren Vertretung durch die Gewerkschaften in Frage gestellt und zum Teil werde mit Kündigungen gedroht, schrieb SEV-Präsident Philipp Hadorn vor zehn Tagen in einem Protestschreiben an die Swiss-Spitze. Der Protestbrief, über den am Sonntag zuerst der «Blick» berichtete, ist auf der SEV-Homepage veröffentlicht.