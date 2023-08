Gewitter brachten Flugbetrieb durcheinander

Im August war die Pünktlichkeit der Swiss höher als im Juli. Dies hängt aber insbesondere auch mit Wetterfaktoren zusammen: So haben beispielsweise am 24. Juli mehrere Gewitter den Flugbetrieb auf dem Flughafen Kloten kräftig durcheinander gewirbelt. Weil unter anderem wegen Blitzschlaggefahr mehrfach die Arbeit der Flugabfertiger auf dem Rollfeld temporär eingestellt werden musste, waren die Flugzeuge im Laufe des Tages so verpätet unterwegs, dass schliesslich zahlreiche Flüge gestrichen werden mussten. Nur so sei es möglich gewesen, Folgeverspätungen am nächsten Tag zu verhindern, die entstanden wären, wenn die Flugzeuge am Abend nicht auf dem richtigen Flughafen gestanden wären.