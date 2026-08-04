Zu Beginn des zweiten Quartals profitierte die Swiss vom Ausfall der Konkurrenzairlines vom Persischen Golf, die wegen des Iran-Kriegs ihren Betrieb zeitweise fast komplett einstellen mussten. Viele Passagiere hätten deshalb direkt nach Asien fliegen wollen, ohne Umstieg auf den Drehkreuzen in Dubai oder Abu Dhabi. Dies hat bei der Swiss die Nachfrage und gleichzeitig auch die Ticketpreise nach oben getrieben.