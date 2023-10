Wie eine Sprecherin der Swiss am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte, startete ein Flug nach Hamburg am frühen Nachmittag mit rund einer Stunde Verspätung. Die Swiss ging davon aus, dass der Flughafen in Hamburg bis zur Ankunft des Fluges wieder geöffnet sein würde. Für die weiteren Flüge am Montag plante die Swiss am Montagnachmittag eine reguläre Durchführung.