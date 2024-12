«Auf unserem gesamten Netz lag die Quote der Gepäckstücke, die nicht wie vorgesehen ankommen, bei 2,3 Prozent. In Zürich sind es rund 4 Prozent», beklagte der 47-jährige Manager und Airbus-Pilot. «In Zürich sehen wir eine deutliche Veränderung in die falsche Richtung.» Dort würden etwa doppelt so viele Gepäckstücke wie vor der Pandemie registriert, die nicht wie vorgesehen ankommen.