Damit seien alle vier Personen, die nach der Evakuierung Spitalpflege benötigt hätten, wieder zu Hause oder weitergereist, teilte die Swiss am Donnerstag mit. Auch für alle anderen Passagiere sei eine Lösung gefunden worden.
Das betroffene Flugzeug befinde sich weiterhin in Delhi. Sobald die indischen Behörden die Maschine freigäben, würden Fachleute das Triebwerk vor Ort untersuchen. Danach werde über das weitere Vorgehen entschieden.
Der Start des Swiss-Fluges LX147 nach Zürich musste in der Nacht auf den vergangenen Sonntag in Delhi wegen eines Triebwerksproblems abgebrochen werden. Die 228 Passagiere, vier Kleinkinder und 13 Besatzungsmitglieder wurden daraufhin vorsorglich evakuiert, die meisten über Notrutschen. Neben den vier hospitalisierten Passagieren verstauchte sich eine Flugbegleiterin den Fuss.
(AWP)