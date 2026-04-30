Der Start des Swiss-Fluges LX147 nach Zürich musste in der Nacht auf den vergangenen Sonntag in Delhi wegen eines Triebwerksproblems abgebrochen werden. Die 228 Passagiere, vier Kleinkinder und 13 Besatzungsmitglieder wurden daraufhin vorsorglich evakuiert, die meisten über Notrutschen. Neben den vier hospitalisierten Passagieren verstauchte sich eine Flugbegleiterin den Fuss.