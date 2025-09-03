Swiss Life habe zum ersten Halbjahr ein solides operatives Kennzahlenset ausgewiesen, schreibt die ZKB. Gut sei die Entwicklung der Nettoneugeldzuflüsse im Asset Management gewesen, die wie bereits im ersten Quartal deutlich höher als im Vorjahr ausgefallen seien. Als positiv werden auch die hohen Cash-Transfers an die Holding erwähnt, während mit Immobilienprojektentwicklungen tiefere Resultate erzielt worden seien.