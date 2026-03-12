Etwas enttäuscht zeigen sich die Investoren vor allem vom Dividendenvorschlag des Versicherers, der am unteren Rand der Markterwartungen ausgefallen ist. Insgesamt habe Swiss Re aber ein solides Kennzahlenset ausgewiesen, das den Konsenserwartungen weitgehend entspreche, kommentierte etwa ZKB-Analyst Georg Marti. Er verweist auf die guten Neugeldzuflüsse im Asset Management wie auch auf steigende Gewinne in den einzelnen geografischen Geschäftsbereichen des Versicherers.