Die Swiss Life-Titel notieren am Donnerstag gegen 9.50 Uhr um 3,5 Prozent im Minus bei 830,20,Franken nachdem sie kurz zuvor ein Jahrestief bei 793 Franken erreichten. Der Gesamtmarkt (SMI) notiert derweil ebenfalls im negativen Bereich.
Etwas enttäuscht zeigen sich die Investoren vor allem vom Dividendenvorschlag des Versicherers, der am unteren Rand der Markterwartungen ausgefallen ist. Insgesamt habe Swiss Re aber ein solides Kennzahlenset ausgewiesen, das den Konsenserwartungen weitgehend entspreche, kommentierte etwa ZKB-Analyst Georg Marti. Er verweist auf die guten Neugeldzuflüsse im Asset Management wie auch auf steigende Gewinne in den einzelnen geografischen Geschäftsbereichen des Versicherers.
Kritisch gesehen wird am Markt vor allem das Ergebnis im Asset Management, das im Vorjahresvergleich leicht zurückgegangen ist. Dazu trug unter anderem ein geringerer Beitrag aus Immobilienprojekten bei. Die UBS-Analysten verweisen in einem Kommentar ausserdem auf höhere projektbezogene Kosten vor allem im Bereich IT.
Für Vontobel-Analyst Matteo Lindauer ist Swiss Life-Aktie zudem im Vergleich mit anderen europäischen Versicherern bereits sehr hoch bewertet: Qualität und eine hohe Konstanz hätten allerdings ihren Preis, betont er. Der Versicherungskonzern bleibe mit der nächsten Erhöhung der Ausschüttung einer der führenden «Dividendenkönige» unter den Schweizer Unternehmen.
tp/jr
(AWP)