Klar verfehlt werden die Erwartungen beim Neugeldzufluss in der Vermögensverwaltung. UBS-Experte Nasib Ahmed wertet diese Zahl als «negativ» für den Aktienkurs. Es sei unwahrscheinlich, dass der Q1-Bericht Käufe in den Swiss-Life-Aktien auslösen wird, nahm Analyst Simon Foessmeier von der Bank Vontobel schon vor dem Start des regulären Handels an.