Swiss Life verlieren gegen 9.40 Uhr 2,5 Prozent auf 857,00 Franken, während der Gesamtmarkt SMI mit +0,56 Prozent freundlich tendiert. Swiss Life kannten seit Anfang 2023 tendenziell nur noch eine Richtung: nach oben. Zuletzt im August markierten die Titel ein Allzeithoch bei 912,20 Franken. Seit Jahresbeginn 2025 bis zum Schluss am Vorabend standen die Aktien um fast 26 Prozent im Plus.