Die Amprion-Beteiligung zählt laut den Angaben zu den bedeutenden Investments auf der Infrastrukturplattform von Swiss Life Asset Managers und markiere zugleich das erste Engagement in dieser Anlageklasse im Jahr 2011. Die nun vereinbarte Transaktion realisiere die im Investment erzielten Wertsteigerungen vollumfänglich im Sinne der Anlegerinnen und Anleger.