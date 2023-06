Die Swiss Life wird in diesem Jahr - wie auch andere grosse Versicherer - Anpassungen in der Rechnungslegung vornehmen. Die Umstellungen auf die neuen Standards nach IFRS 17 und 9 hätten keinen Einfluss auf das zugrundeliegende Geschäft, bekräftigte die Gruppe am Mittwoch früher gemachte Aussagen. Die Ziele werden bestätigt.

28.06.2023 07:32