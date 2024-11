An der Börse verlor Swiss Life am Donnerstag 0,5 Prozent, wobei zu erwähnen ist, dass die Aktie am Vortag dank einer Ratinghochstufung gut nachgefragt worden war und seit Jahresbeginn stark abgeschnitten hatte. Die Volumenentwicklung wird in Analystenkreisen im Grundton, bis auf wenige Ausnahmen (Neugeld), positiv eingeschätzt.