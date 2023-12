Wechsel auch in Deutschland

Zu einem weiteren Rücktritt kommt es bei der Swiss Life an der Spitze des Deutschland-Geschäfts. Deutschlandchef Jörg Arnold werde per Ende Juni 2024 auf eigenen Wunsch von seinem Amt zurücktreten, so die Mitteilung. Arnold hat dieses Amt seit 2017 inne und war massgeblich für den Ausbau des Beraternetzwerks in Deutschland verantwortlich.