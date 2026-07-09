Privatmarktanlagen erachtet der Swiss-Life-CIO als «sehr spannend». «Die Illiquidität dieser Anlageklasse können wir handhaben. Sie passen sowohl technisch wie auch finanziell zu uns». Im Bereich Private Credit habe man in der Schweiz mit der Beteiligung an Swiss Credit Partners auch bereits ein Angebot: «Damit haben wir auf den Wegfall von Credit Suisse reagiert, um die Kreditversorgung von kleineren und mittleren Unternehmen in der Schweiz zu stärken.»