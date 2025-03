Kobler zieht es zurück in den Journalismus. Sie tritt beim Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) die Nachfolge von Reto Lipp an und wird künftig die Sendung «Eco Talk» moderieren, wie SRF gleichzeitig mitteilte. Lipp geht wie bereits bekannt in Pension und wird laut den Angaben voraussichtlich im Dezember 2025 durch seine letzte Sendung führen.