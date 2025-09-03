Mit den bis 2027 gesetzten Zielen sieht er den Konzern indes auf Kurs. So liegt etwa die Eigenkapitalrendite mit 17,6 Prozent in der angestrebten Bandbreite von 17 bis 19 Prozent. Und seit Jahresbeginn flossen Barmittel im grossen Umfang von 1,2 Milliarden Franken von den operativen Einheiten in die Holding. Über drei Jahre sollen kumuliert 3,6 bis 3,8 Milliarden vor allem zur Zahlung höherer Dividenden übertragen werden.