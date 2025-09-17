Betrag:         250 Mio Fr. 
Coupon:         1,9275 Prozent bis zum ersten Call-Datum, danach alle fünf Jahre neu: 
                5y CHF SARON MS + Initial Margin 150 BP + 100 BP Step-up
Emissionspreis: 100 Prozent
Laufzeit:       20 Jahre, bis 26.09.2045
1. Call-Datum:  nach 10 Jahren, am 26.09.2035
Liberierung:    26.09.2025
Valor:          CH1487331949
Issuer Rating:  A+ (S&P)         
Kotierung:      SIX, ab 25.9.2025

Die Mittel will Swiss Life für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden, wie es in einer Mitteilung vom Mittwochabend heisst. Dazu zählten auch potenzielle zukünftige Refinanzierungen ausstehender Instrumente.

(AWP)