Ein Risiko im KI-Boom sehen die Swiss-Life-Ökonomen in der Finanzierung. Die Investitionen in KI-Technologie seien bislang vor allem über Private Equity und interne Mittel finanziert worden. Für den weiteren Ausbau dürften Unternehmen jedoch vermehrt auf zusätzliche Verschuldung angewiesen sein. Häufig dafür genutzte Zweckgesellschaften («Special Purpose Vehicles») erschwerten dabei die Transparenz und erhöhten im Fall eines Einbruchs des KI-Booms die Ansteckungsrisiken.