Im zweiten Quartal habe sich die konjunkturelle Dynamik weiter gefestigt, heisst es zur Begründung. So sei die Konjunkturstimmung im Mai gemäss einer Datenreihe des Bundes auf den höchsten Stand seit Dezember 2022 gestiegen. Via tiefere Hypothekarzinsen erreiche die Leitzinssenkung der Nationalbank vom März zudem bereits die Realwirtschaft, die zweite Senkung vom Juni werde nun die Finanzierungskosten für Investoren weiter reduzieren, so die Studie.