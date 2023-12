Kein Strategiewechsel

Die nächste Strategieperiode nimmt Swiss Life mit Matthias Aellig an der Spitze in Angriff. Aellig, der seit 2010 Schlüsselfunktionen in der Gruppe besetzt und seit vier Jahren als Finanzchef amtet, will am eingeschlagenen Weg festhalten. «Swiss Life ist mit dem heutigen Geschäftsmodell sehr gut aufgestellt», sagte er.