Eine Änderung gibt es im April in der Geschäftsleitung. Der langjährige Investmentchef Stefan Mächler, der den Ausbau des Fee-Geschäfts massgeblich mitgestaltet hat, geht in Pension. Seine Nachfolge tritt Per Erikson an. Er arbeitet seit 2007 bei der Swiss Life und ist seit 2015 Mitglied der Geschäftsleitung von Swiss Life Asset Managers.