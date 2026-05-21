In Deutschland baut Swiss Life nun die Finanzberatung mit der Telis Gruppe deutlich aus. Mit der von Klaus Bolz, seinem Sohn André sowie Eugen Hahn in Regensburg gegründeten Telis stossen auf einen Schlag etwa 1800 Beraterinnen und Berater dazu. Damit wächst die Beraterzahl von Swiss Life Deutschland auf rund 8000 und die Fee-Erträge klettern im deutschen Markt über die Milliardengrenze.