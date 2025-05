In Deutschland wuchsen die Prämien um 3 Prozent, in der Markteinheit International gar um 7 Prozent. Während in der Schweiz (+11 Prozent), in Frankreich (+7 Prozent) und in Deutschland (+5 Prozent) auch die Gebühreneinnahmen respektive die sogenannten Fee-Erträge zulegten, schrumpften diese im internationalen Geschäft um 5 Prozent.