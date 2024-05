Im Fee-Geschäft steigerte Swiss Life die Einnahmen, nachdem das Geschäft mit Immobilientransaktionen und Projektentwicklungen in Europa im Zuge des Zinsanstiegs im letzten Jahr geschwächelt hatte. Die Gebühreneinnahmen kletterten um 8 Prozent auf 639 Millionen Franken, wie es am Mittwoch hiess. In lokalen Währungen gerechnet hätte das Plus gar 11 Prozent betragen.