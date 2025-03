Gute Verkäufe in Frankreich

Positiv entwickelte sich das Geschäft in Frankreich, wo die Swiss Life vor allem mit dem Verkauf anlagegebundener Vorsorgelösungen punktet. Die Prämieneinnahmen rückten um 11 Prozent und die Fee-Erträge um 12 Prozent vor, was in einen Ergebnisanstieg von 64 Prozent mündete.