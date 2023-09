Die Prämieneinnahmen betrugen 11,5 Milliarden Franken. Das ist ein Anstieg von 6 Prozent in Franken beziehungsweise von 8 Prozent in Lokalwährungen. In der Schweiz legten die Prämien um 2 Prozent zu, während die im teilautonomen Geschäft der Beruflichen Vorsorge (BVG) verwalteten Vermögen auf 6,9 Milliarden Franken (Ende 2022: 6,2 Mrd) kletterten.