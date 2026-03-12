Insgesamt sieht Aellig den Konzern mit den im Programm «Swiss Life 2027» gesetzten Zielen im ersten Jahr gut auf Kurs. Die Eigenkapitalrendite steht mit 17,2 Prozent bereits im angepeilten Zielband von 17 bis 19 Prozent, und mit einem Cash-Transfer von 1,22 Milliarden Franken (Ziel kumuliert 3,6-3,8 Milliarden) liegt die Gruppe ebenfalls im Soll.