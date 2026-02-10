Mit dieser Transaktion werde Generali das weltweit führende Netzwerk für Vorsorgeleistungen mit einem Prämienvolumen von über 3 Milliarden Euro aufbauen, heisst es. Ziel sei es, neue Standards bei Service, Innovation und Kundenerlebnis für multinationale Unternehmen und deren Mitarbeitende zu setzen. Finanzielle Details der Transaktion wurden in der Mitteilung nicht genannt.