Swiss Life hat mit einem auf der Konzernwebseite publizierten Brief an die Aktionäre reagiert. Darin erklären Dörig und Tschütscher: «Wir sind fest davon überzeugt, dass die vorgeschlagenen Beschlüsse im besten Interesse aller Aktionäre liegen.» Der frühere Swiss-Life-Finanzchef Buess gelte aus Sicht des Verwaltungsrats als unabhängig, da er vor mehr als 7 Jahren aus der Konzernleitung ausgetreten sei. Das sieht laut Swiss Life auch der Stimmrechtsberater Glass Lewis so, der alle VR-Mitglieder zur Wiederwahl empfiehlt.