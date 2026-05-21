Swiss Life ist laut Konzernchef Matthias Aellig gut in das Geschäftsjahr gestartet. Der Konzern liege mit den bis 2027 angestrebten Zielen weiter auf Kurs. Im dreijährigen Programm wird unter anderem eine Eigenkapitalrendite von 17 bis 19 Prozent oder auch ein Anstieg des Fee-Ergebnisses auf über eine Milliarde Franken angepeilt.