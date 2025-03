Die Anlagegruppe investiert in altersgerechte Wohnliegenschaften, Pflegeeinrichtungen, Gesundheitsimmobilien und Einrichtungen zur Gesundheitsförderung in Schweizer Städten. Per 31. Dezember 2024 beträgt der Marktwert der 18 Liegenschaften der Anlagegruppe «Immobilien Schweiz Alter und Gesundheit ESG» 714 Millionen Franken.