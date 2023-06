Wie die Swiss Life auf Anfrage von AWP schreibt, sei die Filiale in Singapur 2019 bezüglich des genannten Versicherungsvertrags mit den zuständigen Behörden in Kontakt getreten und die betroffene Kundenbeziehung sei im Jahr 2020 gekündigt worden. Seitdem habe die Filiale in enger Zusammenarbeit mit den Behörden zusätzliche Massnahmen implementiert, um Fehlverhalten seitens von Kunden wirksamer erkennen zu können.