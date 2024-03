Die Organisationsstruktur solle effizienter werden, was in einigen Bereichen bis Ende 2026 zum Abbau von rund 80 Vollzeitstellen führen könnte, teilte die SMG am Mittwoch in einem Communiqué mit. Gleichzeitig sollen in Wachstumsbereichen neue Stellen geschaffen werden, so dass der Personalbestand des Gemeinschaftsunternehmens netto voraussichtlich leicht ansteigen werde.