Starke Nachfrage

Dagegen sei die Nachfrage stark und die Durchschnittserlöse gestiegen. «Besonders unsere Premiumangebote auf der Langstrecke waren weiterhin stark gefragt und haben unser Ergebnis gestützt. Die starke Nachfrage und eine strikte Kostendisziplin waren jedoch nicht genug, um die Auswirkungen der hohen Treibstoffpreise zu kompensieren», sagte Weber.