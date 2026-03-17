Die Swiss musste zuletzt ihre Flüge nach Dubai (VAE) bis und mit 28. März aussetzen. Den Flugstopp von und nach Tel Aviv verlängerte die Swiss am Dienstag vom 2. auf den 9. April. Die Swiss-Schwesterairline Edelweiss strich ihrerseits sämtliche Flüge nach Oman bis mindestens 2. Mai.