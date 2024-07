Bei der Flugraumüberwachung Skyguide führte das misslungene Update eines Antiviren-Programms der IT-Sicherheitsfirma Crowdstrike zu etlichen Problemen, was Auswirkungen auf die Flugpläne am Flughafen Zürich hatte. Am Flughafen Genf hatte Skyguide keine Schwierigkeiten. Den Flugverkehr in Basel-Mülhausen überwacht die französische Flugsicherung.